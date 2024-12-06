У Грузії відкрито 23 кримінальні справи проти учасників протестів

Протест у Грузії. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Поліція Грузії відкрила 23 кримінальні справи проти учасників протестів. Людям загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Грузії.

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Відомо, що 6 грудня відомство повідомило про арешт трьох осіб за підозрою в "груповому насильстві", а напередодні звітувало про відкриття кримінальних справ щодо учасників протестів.

Наразі щодо 13 людей ведеться розслідування в організації групового насильства або участь у ньому, а також в хуліганстві. Ще одну особу звинувачують у підготовці вибуху, а дев’ятьох — у пошкодженні майна та нападі на поліцію.

Імена підозрюваних не розголошуються, але відомо, що серед них є іноземці.

Нагадаємо, 5 грудня Україна ухвалила санкції проти частини грузинської влади, яка співпрацює з політикою Кремля.

Також у ніч 5 грудня у Тбілісі вперше за тиждень масових проєвропейських протестів не було зафіксовано сутичок з поліцією або жорсткого розгону демонстрацій.