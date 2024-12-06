У Грузії відкрито 23 кримінальні справи проти учасників протестів

Мітинги в Грузії — на 23 людей відкрили кримінальні справи
Поліція Грузії відкрила 23 кримінальні справи проти учасників протестів. Людям загрожує до дев'яти років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Грузії.
Кримінальні справи проти учасників мітингів у Грузії
Відомо, що 6 грудня відомство повідомило про арешт трьох осіб за підозрою в "груповому насильстві", а напередодні звітувало про відкриття кримінальних справ щодо учасників протестів.
Наразі щодо 13 людей ведеться розслідування в організації групового насильства або участь у ньому, а також в хуліганстві. Ще одну особу звинувачують у підготовці вибуху, а дев’ятьох — у пошкодженні майна та нападі на поліцію.
Імена підозрюваних не розголошуються, але відомо, що серед них є іноземці.
Нагадаємо, 5 грудня Україна ухвалила санкції проти частини грузинської влади, яка співпрацює з політикою Кремля.
Також у ніч 5 грудня у Тбілісі вперше за тиждень масових проєвропейських протестів не було зафіксовано сутичок з поліцією або жорсткого розгону демонстрацій.
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