В Грузии открыто 23 уголовных дела против участников протестов

Протест в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Полиция Грузии открыла 23 уголовных дела против участников протестов. Людям грозит до девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

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Известно, что 6 декабря ведомство сообщило об аресте трех человек по подозрению в "групповом насилии", а накануне отчитывалось об открытии уголовных дел в отношении участников протестов.

Сейчас в отношении 13 человек ведется расследование в организации группового насилия или участии в нем, а также в хулиганстве. Еще одного человека обвиняют в подготовке взрыва, а девять — в повреждении имущества и нападении на полицию.

Имена подозреваемых не разглашаются, но известно, что среди них есть иностранцы.

Напомним, 5 декабря Украина приняла санкции против части грузинских властей, сотрудничающих с политикой Кремля.

Также в ночь 5 декабря в Тбилиси впервые за неделю массовых проевропейских протестов не было зафиксировано столкновений с полицией или жесткого разгона демонстраций.