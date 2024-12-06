В Грузии открыто 23 уголовных дела против участников протестов

Митинги в Грузии — на 23 человека открыли уголовные дела
Полиция Грузии открыла 23 уголовных дела против участников протестов. Людям грозит до девяти лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.
Уголовные дела против митингующих в Грузии
Известно, что 6 декабря ведомство сообщило об аресте трех человек по подозрению в "групповом насилии", а накануне отчитывалось об открытии уголовных дел в отношении участников протестов.
Сейчас в отношении 13 человек ведется расследование в организации группового насилия или участии в нем, а также в хулиганстве. Еще одного человека обвиняют в подготовке взрыва, а девять — в повреждении имущества и нападении на полицию.
Имена подозреваемых не разглашаются, но известно, что среди них есть иностранцы.
Напомним, 5 декабря Украина приняла санкции против части грузинских властей, сотрудничающих с политикой Кремля.
Также в ночь 5 декабря в Тбилиси впервые за неделю массовых проевропейских протестов не было зафиксировано столкновений с полицией или жесткого разгона демонстраций.
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