У Тбілісі нічний протест вперше обійшовся без сутичок із поліцією

Учасники протестів у Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

У ніч на четвер, 5 грудня, у столиці Грузії вперше за тиждень масових проєвропейських протестів не було зафіксовано сутичок із поліцією або жорсткого розгону демонстрацій. Попри це, затримання окремих учасників все ж відбулися.

Про це повідомляє News Georgia.

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Протест, який традиційно розпочався біля парламенту на проспекті Руставелі, минув без використання піротехніки та значного втручання силовиків.

Двох демонстрантів затримали після словесного конфлікту з поліцією на вулиці Чичинадзе. Ще трьох людей було переведено до відділків після перевірок на станції метро "Площа Свободи", де вибірково зупиняли людей із прапорами, що прямували на мітинг. За словами правоохоронців, у затриманих було виявлено "протиправні предмети".

До 2:00 ночі протестувальники перемістилися ближче до площі Республіки, а вже о 4:30 акція завершилася і мітингувальники розійшлися.

Чому у Тбілісі розпочалися масштабні акції протесту

Масштабні акції протесту в Тбілісі почалися 28 листопада після заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Він оголосив, що Грузія до кінця 2028 року не планує починати перемовини про вступ до Європейського Союзу, а також відмовиться від бюджетних грантів ЄС.

Протягом тижня мітинги неодноразово розганяли за допомогою водометів, гумових куль, сльозогінного газу та перцевого спрею. За цей час понад 300 осіб було затримано, багато з них постраждали від дій поліції. За офіційними даними МОЗ, госпіталізовано 134 протестувальники, 20 журналістів та 50 поліцейських.

Силовики провели рейди в офісах опозиційних партій та квартирах активістів. Сімох осіб заарештовано за підозрою в організації насильства. Поліція повідомила про вилучення "коктейлів Молотова", піротехніки, касок та інших захисних засобів.

Громадянське суспільство та опозиція вважають дії влади початком репресій і залякування. Натомість прем'єр-міністр Кобахідзе назвав це "превентивними заходами", зазначивши, що протести нібито були заплановані заздалегідь.

Нагадаємо, у Тбілісі зафіксовані випадки побиття учасників протестів.

Тим часом ексфутболіст київського "Динамо" Каха Каладзе зробив українофобну заяву з приводу акцій протесту в Тбілісі.