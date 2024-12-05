В Тбилиси ночной протест впервые обошелся без стычек с полицией

Участники протестов в Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В ночь на четверг, 5 декабря, в столице Грузии впервые за неделю массовых проевропейских протестов не было зафиксировано столкновений с полицией или жесткого разгона демонстраций. Несмотря на это, задержания отдельных участников все же прошли.

Об этом сообщает News Georgia.

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Протест, традиционно начавшийся возле парламента на проспекте Руставели, прошел без использования пиротехники и значительного вмешательства силовиков.

Двое демонстрантов были задержаны после словесного конфликта с полицией на улице Чичинадзе. Еще три человека были переведены в отделения после проверок на станции метро "Площадь Свободы", где избирательно останавливали людей с флагами, направлявшимися на митинг. По словам правоохранителей, у задержанных были обнаружены "противоправные предметы".

К 2:00 ночи протестующие переместились поближе к площади Республики, а уже в 4:30 акция завершилась и митингующие разошлись.

Почему в Тбилиси начались масштабные акции протеста

Масштабные акции протеста в Тбилиси начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он объявил, что Грузия до конца 2028 года не планирует начинать переговоры о вступлении в Европейский Союз, а также откажется от бюджетных грантов ЕС.

В течение недели митинги неоднократно разгонялись с помощью водометов, резиновых пуль, слезоточивого газа и перцового спрея. За это время более 300 человек были задержаны, многие пострадали от действий полиции. По официальным данным Минздрава, госпитализированы 134 протестующих, 20 журналистов и 50 полицейских.

Силовики провели рейды в офисах оппозиционных партий и в квартирах активистов. Семь человек арестованы по подозрению в организации насилия. Полиция сообщила об изъятии "коктейлей Молотова", пиротехники, касок и других защитных средств.

Гражданское общество и оппозиция считают действия власти началом репрессий и устрашения. Премьер-министр Кобахидзе назвал это "превентивными мерами", отметив, что протесты якобы были запланированы заранее.

Напомним, в Тбилиси зафиксированы случаи избиения протестующих.

Между тем, эксфутболист киевского "Динамо" Каха Каладзе сделал украинофобное заявление по поводу акций протеста в Тбилиси.