Мер Тбілісі відреагував на санкції України проти уряду Грузії

Мер Тбілісі зробив гучну заяву щодо українських санкцій
Президент України Володимир Зеленський анонсував санкції проти проросійської частини уряду Грузії. Натомість мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що український президент "служить інтересам іншої країни".
Відповідне відео Каладзе оприлюднив в Instagram.
Каладзе відреагував на санкції України
Відео Каладзе було оприлюднене з українськими субтитрами. За його словами, він "розуміє становище" Зеленського, але вважає, що Зеленський нібито "служить інтересам іншої країни".
"Нікому не побажаю опинитися в тій ситуації, в якій він перебуває сьогодні. Сьогодні він не належить сам собі, не належить своїй родині, і що найважче — він не належить Україні та українському народу", — сказав мер Тбілісі.
Каладзе зазначив, що, попри санкції української сторони, Тбілісі буде продовжувати підтримувати українські родини, які проживають у місті.
Нагадаємо, Каладзе висловився про лідера збірної з футболу Хвічю Кварцхелію. Раніше політик розкритикував його через підтримку антиурядових мітингів.
Також Каладзе раніше зробив антиукраїнську заяву. Він зазначив, що у Грузії не допустять сценарій Майдану.
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