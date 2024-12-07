Мер Тбілісі відреагував на санкції України проти уряду Грузії

Каха Каладзе. Фото: Sova

Президент України Володимир Зеленський анонсував санкції проти проросійської частини уряду Грузії. Натомість мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що український президент "служить інтересам іншої країни".

Відповідне відео Каладзе оприлюднив в Instagram.

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Відео Каладзе було оприлюднене з українськими субтитрами. За його словами, він "розуміє становище" Зеленського, але вважає, що Зеленський нібито "служить інтересам іншої країни".

"Нікому не побажаю опинитися в тій ситуації, в якій він перебуває сьогодні. Сьогодні він не належить сам собі, не належить своїй родині, і що найважче — він не належить Україні та українському народу", — сказав мер Тбілісі.

Каладзе зазначив, що, попри санкції української сторони, Тбілісі буде продовжувати підтримувати українські родини, які проживають у місті.

Нагадаємо, Каладзе висловився про лідера збірної з футболу Хвічю Кварцхелію. Раніше політик розкритикував його через підтримку антиурядових мітингів.

Також Каладзе раніше зробив антиукраїнську заяву. Він зазначив, що у Грузії не допустять сценарій Майдану.