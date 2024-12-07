Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Мер Тбілісі зробив гучну заяву щодо українських санкцій arrow

Мер Тбілісі зробив гучну заяву щодо українських санкцій

7 грудня 2024 08:37
Євгенія Брюховецька - редактор
Мер Тбілісі відреагував на санкції України проти уряду Грузії
Каха Каладзе. Фото: Sova
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський анонсував санкції проти проросійської частини уряду Грузії. Натомість мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що український президент "служить інтересам іншої країни".

Відповідне відео Каладзе оприлюднив в Instagram.

Читайте також:

Каладзе відреагував на санкції України

Відео Каладзе було оприлюднене з українськими субтитрами. За його словами, він "розуміє становище" Зеленського, але вважає, що Зеленський нібито "служить інтересам іншої країни". 

"Нікому не побажаю опинитися в тій ситуації, в якій він перебуває сьогодні. Сьогодні він не належить сам собі, не належить своїй родині, і що найважче — він не належить Україні та українському народу", — сказав мер Тбілісі.

Каладзе зазначив, що, попри санкції української сторони, Тбілісі буде продовжувати підтримувати українські родини, які проживають у місті.

Нагадаємо, Каладзе висловився про лідера збірної з футболу Хвічю Кварцхелію. Раніше політик розкритикував його через підтримку антиурядових мітингів.

Також Каладзе раніше зробив антиукраїнську заяву. Він зазначив, що у Грузії не допустять сценарій Майдану.

Володимир Зеленський санкції Грузія війна в Україні протести у Грузії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:16 На Львівщині жінка-безхатько пограбувала будинок — як покарав суд

09:12 РФ вночі атакувала Україну дронами — скільки збили Сили ППО

09:08 Який вигляд має Запоріжжя після авіаудару — відео

09:05 Погодинні відключення світла в Одесі — графіки на сьогодні

08:58 У Покровську на Донеччині досі працюють вугільні шахти

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

08:51 Путін обманув Лукашенка — що не так з Орєшніком в Білорусі

08:45 Українцям урізали субсидію — хто отримає менше грошей

08:37 Мер Тбілісі зробив гучну заяву щодо українських санкцій

08:36 Іран евакуює своїх військових і дипломатів із Сирії, — NYT

08:22 Як 1000 грн від держави можуть допомогти старшому поколінню

09:16 На Львівщині жінка-безхатько пограбувала будинок — як покарав суд

09:12 РФ вночі атакувала Україну дронами — скільки збили Сили ППО

09:08 Який вигляд має Запоріжжя після авіаудару — відео

09:05 Погодинні відключення світла в Одесі — графіки на сьогодні

08:58 У Покровську на Донеччині досі працюють вугільні шахти

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

08:51 Путін обманув Лукашенка — що не так з Орєшніком в Білорусі

08:45 Українцям урізали субсидію — хто отримає менше грошей

08:37 Мер Тбілісі зробив гучну заяву щодо українських санкцій

08:36 Іран евакуює своїх військових і дипломатів із Сирії, — NYT

08:22 Як 1000 грн від держави можуть допомогти старшому поколінню

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят