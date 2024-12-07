Мэр Тбилиси отреагировал на санкции Украины против правительства Грузии

Каха Каладзе. Фото: Sova

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против пророссийской части правительства Грузии. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что украинский президент "служит интересам другой страны".

Ответное видео Каладзе обнародовал в Instagram.

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Видео Каладзе было обнародовано с украинскими субтитрами. По его словам, он "понимает положение" Зеленского, но считает, что Зеленский якобы "служит интересам другой страны".

"Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой он находится сегодня. Сегодня он не принадлежит сам себе, не принадлежит своей семье, и, что труднее всего, он не принадлежит Украине и украинскому народу", — сказал мэр Тбилиси.

Каладзе отметил, что, несмотря на санкции украинской стороны, Тбилиси будет продолжать поддерживать украинские семьи, проживающие в городе.

Напомним, Каладзе высказался о лидере сборной по футболу Хвичю Кварцхелию. Ранее политик раскритиковал его из-за поддержки антиправительственных митингов.

Также Каладзе ранее сделал антиукраинское заявление. Он отметил, что в Грузии не допустят сценария Майдана.