Мэр Тбилиси отреагировал на санкции Украины против правительства Грузии

Мэр Тбилиси сделал громкое заявление по поводу украинских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против пророссийской части правительства Грузии. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что украинский президент "служит интересам другой страны".
Ответное видео Каладзе обнародовал в Instagram.
Каладзе отреагировал на санкции Украины
Видео Каладзе было обнародовано с украинскими субтитрами. По его словам, он "понимает положение" Зеленского, но считает, что Зеленский якобы "служит интересам другой страны".
"Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой он находится сегодня. Сегодня он не принадлежит сам себе, не принадлежит своей семье, и, что труднее всего, он не принадлежит Украине и украинскому народу", — сказал мэр Тбилиси.
Каладзе отметил, что, несмотря на санкции украинской стороны, Тбилиси будет продолжать поддерживать украинские семьи, проживающие в городе.
Напомним, Каладзе высказался о лидере сборной по футболу Хвичю Кварцхелию. Ранее политик раскритиковал его из-за поддержки антиправительственных митингов.
Также Каладзе ранее сделал антиукраинское заявление. Он отметил, что в Грузии не допустят сценария Майдана.
Читайте Новини.LIVE!