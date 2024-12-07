Протести у Грузії — у Тбілісі жінка їхала врятувати побитого сина і потрапила у смертельну ДТП

Авто поліції у Грузії. Ілюстративне фото: newsgeorgia

У Грузії жінка побачила відео побиття свого сина, який брав участь у протестах у Тбілісі, та хотіла поїхати до нього, проте потрапила в смертельну аварію. У машині також знаходилася мати загиблої жінки, яка зараз перебуває у тяжкому стані.

Про історію повідомила страхова компанія GPI Holding, де раніше працювала загибла жінка, у Facebook у суботу, 7 грудня.

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Трагічне ДТП у Грузії

Страхова компанія GPI Holding повідомила про трагедію, що сталася в Грузії. За попередньою інформацією, мати 19-річного хлопця, який брав участь у протестах у Тбілісі, загинула в ДТП, намагаючись знайти сина після того, як побачила його на відео з побиттям під час мітингу.

Жінка вирушила на пошуки сина, однак на шляху до місця подій потрапила в смертельну автокатастрофу. У момент зіткнення в автомобілі також перебувала її мати, яка зараз знаходиться в критичному стані в лікарні.

"Нам дуже боляче усвідомлювати, що нинішні події є найдорожчими для людини, небезпечними для життя. Висловлюємо співчуття та підтримуємо дітей, членам родини та родичам нашої колеги", — написали у компанії.

Допис GPI Holding. Фото: скриншот

Згодом у компанії виправили текст повідомлення, зазначивши, що це було зроблено на прохання сім'ї їхньої колеги. Підприємство забрало інформацію про сина загиблої, вказавши, що жінка із матір'ю просто їхали на протест у Тбілісі.

Виправлений допис компанії GPI Holding. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 28 листопада у грузинській столиці Тбілісі тривають антиурядові протести. У ніч проти суботи, 7 грудня, учасники мітингу повністю покинули проспект Руставелі.

Раніше ми писали про те, що Україна затвердила санкції проти частини грузинської влади, що співпрацює з політикою Кремля.

Крім того, поліція Грузії відкрила 23 кримінальні справи проти учасників протестів. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.