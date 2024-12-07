Протесты в Грузии — в Тбилиси женщина ехала спасти избитого сына и попала в смертельное ДТП

Автомобили полиции в Грузии. Иллюстративное фото: newsgeorgia

В Грузии женщина увидела видео избиения своего сына, участвовавшего в протестах в Тбилиси, и хотела поехать к нему, однако попала в смертельную аварию. В машине также находилась мать погибшей женщины, которая сейчас в тяжелом состоянии.

Об истории сообщила страховая компания GPI Holding, где раньше работала погибшая женщина, в Facebook в субботу, 7 декабря.

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Трагическое ДТП в Грузии

Страховая компания GPI Holding сообщила о трагедии, произошедшей в Грузии. По предварительной информации, мать 19-летнего парня, который участвовал в протестах в Тбилиси, погибла в ДТП, пытаясь найти сына после того, как увидела его на видео с избиением во время митинга.

Женщина отправилась на поиски сына, однако на пути к месту событий попала в смертельную автокатастрофу. В момент столкновения в автомобиле также находилась ее мать, которая сейчас в критическом состоянии в больнице.

"Нам очень больно осознавать, что нынешние события являются самыми дорогими для человека, опасными для жизни. Выражаем соболезнования и поддерживаем детей, членов семьи и родственников нашей коллеги", — написали в компании.

Сообщение GPI Holding. Фото: скриншот

Впоследствии в компании исправили текст сообщения, отметив, что это было сделано по просьбе семьи их коллеги. Предприятие убрало информацию о сыне погибшей, указав, что женщина с матерью просто ехали на протест в Тбилиси.

Исправлено сообщение компании GPI Holding. Фото: скриншот

Напомним, с 28 ноября в грузинской столице Тбилиси продолжаются антиправительственные протесты. В ночь на субботу, 7 декабря, митингующие полностью покинули проспект Руставели.

Ранее мы писали о том, что Украина утвердила санкции против части грузинских властей, сотрудничающих с политикой Кремля.

Кроме того, полиция Грузии возбудила 23 уголовных дела против участников протестов. Им грозит до девяти лет лишения свободы.