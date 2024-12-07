Протести у Грузії — як минула ніч проти 7 грудня у Тбілісі

Протест у Тбілісі. Фото: OC Media

У грузинській столиці Тбілісі тривають антиурядові протести. У ніч проти суботи, 7 грудня, учасники мітингу повністю покинули проспект Руставелі.

Про це пише Ехо Кавказу.

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Цієї ночі протестувальники повністю покинули проспект Руставелі та пішли на площу Героїв. А десятки працівників поліції зібралися біля відділку на вулиці Табукашвілі. Силовики застосовували газ проти учасників акції, постраждала дівчина.

Рух проспектом Костава біля Громадського мовника частково паралізовано, учасники пішли до мерії Тбілісі, використовуючи піротехніку.

Також невідомі люди зі зброєю вступили в бійку з протестувальниками на правій набережній, де йшла колона, яку відтіснив спецназ із проспекту Руставелі.

За словами очевидців, з однієї з автівок вийшли двоє чоловіків і спровокували конфлікт. Пізніше з'явилися повідомлення, що у них була вогнепальна зброя.

Нагадаємо, що серед затриманих опинився один з лідерів партії "Коаліції за зміни" Цотне Коберідзе. Силовики його відпустили, а в ефірі телеканалу він розповів, що після затримання його побили.

Також Україна затвердила санкції проти частини грузинської влади, що співпрацює з політикою Кремля.

Крім того, поліція Грузії відкрила 23 кримінальні справи проти учасників протестів. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.