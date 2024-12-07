Протесты в Грузии – как прошла ночь на 7 декабря в Тбилиси

Слезоточивый газ и пиротехника — главное из Грузии за эту ночь
В грузинской столице Тбилиси продолжаются антиправительственные протесты. В ночь на субботу, 7 декабря, митингующие полностью покинули проспект Руставели.
Об этом пишет Эхо Кавказа.
Протесты в Грузии
Этой ночью протестующие полностью покинули проспект Руставели и пошли на площадь Героев. А десятки сотрудников полиции собрались возле отделения на улице Табукашвили.
Движение по проспекту Костава возле Общественного вещателя частично парализовано, участники пошли к мэрии Тбилиси, используя пиротехнику.
Также неизвестные люди с оружием вступили в драку с протестующими на правой набережной, где шла колонна, оттесненная спецназом с проспекта Руставели.
По словам очевидцев, из одного из автомобилей вышли двое мужчин и спровоцировали конфликт.
Напомним, что среди задержанных оказался один из лидеров партии "Коалиции за перемены" Цотно Коберидзе. Силовики его отпустили, а в эфире телеканала он рассказал, что после задержания его избили.
Также Украина утвердила санкции против части грузинских властей, сотрудничающих с политикой Кремля.
Кроме того, полиция Грузии возбудила 23 уголовных дела против участников протестов. Им грозит до девяти лет лишения свободы.
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