В Тбилиси устанавливают елку на месте митингов — фото

На месте протестов в Грузии устанавливают елку — фото
На проспекте Руставели в Тбилиси начали устанавливать новогоднюю елку. Там проходят протесты.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в воскресенье, 8 декабря.
Новогодняя елка на месте протестов в Грузии
Известно, что установка началась через 20-30 минут после окончания антиправительственной акции.
Представители мэрии заявили, что установку главной новогодней елки планировали давно. По их словам, предстоящие протесты "могут лишить детей праздника".
Напомним, в Грузии женщина увидела видео, на котором ее сын, участник протестов в Тбилиси, терпит избиение. Она направилась к нему, но попала в аварию, которая стала смертельной для нее.
Ранее полиция Грузии возбудила 23 уголовных дела против участников протестов. Согласно обвинительным актам, некоторым грозит до девяти лет заключения.
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