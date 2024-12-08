В Тбилиси устанавливают елку на месте митингов — фото

Установка елки в Тбилиси. Фото: t.me/nlevshitstelegram

На проспекте Руставели в Тбилиси начали устанавливать новогоднюю елку. Там проходят протесты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в воскресенье, 8 декабря.

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Известно, что установка началась через 20-30 минут после окончания антиправительственной акции.

Установка елки в Тбилиси. Фото: t.me/nlevshitstelegram

Установка елки в Тбилиси. Фото: t.me/nlevshitstelegram

Установка елки в Тбилиси. Фото: t.me/nlevshitstelegram

Представители мэрии заявили, что установку главной новогодней елки планировали давно. По их словам, предстоящие протесты "могут лишить детей праздника".

Установка елки в Тбилиси. Фото: t.me/nlevshitstelegram

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в Грузии женщина увидела видео, на котором ее сын, участник протестов в Тбилиси, терпит избиение. Она направилась к нему, но попала в аварию, которая стала смертельной для нее.

Ранее полиция Грузии возбудила 23 уголовных дела против участников протестов. Согласно обвинительным актам, некоторым грозит до девяти лет заключения.