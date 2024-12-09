У Тбілісі протестувальники прикрасили новорічну ялинку

У Грузії прикрасили ялинку прапорами та фото поранених — деталі
У Тбілісі на проспекті Руставелі встановили новорічну ялинку. Учасники протесту прикрасили її прапорами Європейського Союзу, Грузії, України, Сполучених Штатів Америки, а також фото постраждалих на мітингах журналістів.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Що відбувається в Грузії
Відомо, що каркас новорічної ялинки біля місця протестів встановила мерія Тбілісі. Однак учасники акцій перешкодили завершити демонтаж. Тоді ж ялинка опинилася під охороною правоохоронців.
Після початку мітингу протестувальники взяли контроль над нею та почали прикрашати фотографіями, а також прапорами. Згодом напроти ялинки спалили опудало голови Департаменту спеціальних завдань, відповідального за розгін протестів, Звіада Харазішвілі.
Мер Каха Каладзе заявив, що новорічну ялинку обов'язково прикрасять.
Відомо, що сьогодні люди знову вийдуть на протест орієнтовно о 19:00.
Нагадаємо, ялинку в Тбілісі почали встановлювати 8 грудня. У мерії заявили, що майбутні протести "можуть позбавити дітей свята".
Також 7 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Грузії Саломе Зурабішвілі.
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