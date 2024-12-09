Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Грузії прикрасили ялинку прапорами та фото поранених — деталі arrow

У Грузії прикрасили ялинку прапорами та фото поранених — деталі

9 грудня 2024 15:20
Аркадій Пастула - Редактор
У Тбілісі протестувальники прикрасили новорічну ялинку
Ялинка в Грузії. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Аркадій Пастула - Редактор

У Тбілісі на проспекті Руставелі встановили новорічну ялинку. Учасники протесту прикрасили її прапорами Європейського Союзу, Грузії, України, Сполучених Штатів Америки, а також фото постраждалих на мітингах журналістів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відбувається в Грузії

Відомо, що каркас новорічної ялинки біля місця протестів встановила мерія Тбілісі. Однак учасники акцій перешкодили завершити демонтаж. Тоді ж ялинка опинилася під охороною правоохоронців. 

Новорічна ялинка в Грузії під час протестів
Ялинка в Грузії. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Після початку мітингу протестувальники взяли контроль над нею та почали прикрашати фотографіями, а також прапорами. Згодом напроти ялинки спалили опудало голови Департаменту спеціальних завдань, відповідального за розгін протестів, Звіада Харазішвілі.

Опудало Звіада Харазішвілі в Грузії
Опудало Звіада Харазішвілі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Мер Каха Каладзе заявив, що новорічну ялинку обов'язково прикрасять. 

Парламент в Грузії після протестів
Будівля парламенту в Тбілісі. Фото: Новини.LIVE
Парламент у Тбілісі
Будівля парламенту в Тбілісі. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що сьогодні люди знову вийдуть на протест орієнтовно о 19:00.

Нагадаємо, ялинку в Тбілісі почали встановлювати 8 грудня. У мерії заявили, що майбутні протести "можуть позбавити дітей свята".

Також 7 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Грузії Саломе Зурабішвілі

мітинг Грузія протести прапор новорічна ялинка Грузія онлайн

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:14 Ялинки до 1000 грн у Києві — де можна купити новорічне дерево

16:00 Боротьба з корупцією — в Україні створять "Дія.Офіс"

15:47 Пробили колеса, забрали телефон — в Одесі скандал із ТЦК

15:45 Росія заявила про передачу тіл з Іл-76 — Україна відреагувала

15:33 Олімпійські призери та військові знялися в несподіваній фотосесії

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:29 "Павутиння" проти дронів — волонтери допомогли прикордонникам

15:20 У Грузії прикрасили ялинку прапорами та фото поранених — деталі

15:11 Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових

15:03 Посадовець з Миколаївщини вкрав гроші загиблого військового

15:00 У Туреччині сталася авіакатастрофа з військовими — є загиблі

16:14 Ялинки до 1000 грн у Києві — де можна купити новорічне дерево

16:00 Боротьба з корупцією — в Україні створять "Дія.Офіс"

15:47 Пробили колеса, забрали телефон — в Одесі скандал із ТЦК

15:45 Росія заявила про передачу тіл з Іл-76 — Україна відреагувала

15:33 Олімпійські призери та військові знялися в несподіваній фотосесії

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:29 "Павутиння" проти дронів — волонтери допомогли прикордонникам

15:20 У Грузії прикрасили ялинку прапорами та фото поранених — деталі

15:11 Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових

15:03 Посадовець з Миколаївщини вкрав гроші загиблого військового

15:00 У Туреччині сталася авіакатастрофа з військовими — є загиблі

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату