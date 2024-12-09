У Тбілісі протестувальники прикрасили новорічну ялинку

Ялинка в Грузії. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

У Тбілісі на проспекті Руставелі встановили новорічну ялинку. Учасники протесту прикрасили її прапорами Європейського Союзу, Грузії, України, Сполучених Штатів Америки, а також фото постраждалих на мітингах журналістів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Відомо, що каркас новорічної ялинки біля місця протестів встановила мерія Тбілісі. Однак учасники акцій перешкодили завершити демонтаж. Тоді ж ялинка опинилася під охороною правоохоронців.

Ялинка в Грузії. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Після початку мітингу протестувальники взяли контроль над нею та почали прикрашати фотографіями, а також прапорами. Згодом напроти ялинки спалили опудало голови Департаменту спеціальних завдань, відповідального за розгін протестів, Звіада Харазішвілі.

Опудало Звіада Харазішвілі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Мер Каха Каладзе заявив, що новорічну ялинку обов'язково прикрасять.

Будівля парламенту в Тбілісі. Фото: Новини.LIVE

Будівля парламенту в Тбілісі. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що сьогодні люди знову вийдуть на протест орієнтовно о 19:00.

Нагадаємо, ялинку в Тбілісі почали встановлювати 8 грудня. У мерії заявили, що майбутні протести "можуть позбавити дітей свята".

Також 7 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Грузії Саломе Зурабішвілі.