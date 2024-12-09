В Тбилиси протестующие украсили новогоднюю елку

Елка в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В Тбилиси на проспекте Руставели установили новогоднюю елку. Участники протеста украсили ее флагами Европейского Союза, Грузии, Украины, Соединенных Штатов Америки, а также фото пострадавших на митингах журналистов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Известно, что каркас новогодней елки возле места протестов установила мэрия Тбилиси. Однако участники акций помешали завершить демонтаж. Тогда же елка оказалась под охраной правоохранителей.

Елка в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

После начала митинга протестующие взяли контроль над ней и начали украшать фотографиями, а также флагами. Впоследствии напротив елки сожгли чучело главы Департамента специальных задач, ответственного за разгон протестов, Звиада Харазишвили.

Чучело Звиада Харазишвили. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Мэр Каха Каладзе заявил, что новогоднюю елку обязательно украсят.

Здание парламента в Тбилиси. Фото: Новини.LIVE

Здание парламента в Тбилиси. Фото: Новини.LIVE

Известно, что сегодня люди снова выйдут на протест ориентировочно в 19:00.

Напомним, елку в Тбилиси начали устанавливать 8 декабря. В мэрии заявили, что будущие протесты "могут лишить детей праздника".

Также 7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.