В Тбилиси протестующие украсили новогоднюю елку

В Грузии украсили елку флагами и фото раненых — детали
В Тбилиси на проспекте Руставели установили новогоднюю елку. Участники протеста украсили ее флагами Европейского Союза, Грузии, Украины, Соединенных Штатов Америки, а также фото пострадавших на митингах журналистов.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Что происходит в Грузии
Известно, что каркас новогодней елки возле места протестов установила мэрия Тбилиси. Однако участники акций помешали завершить демонтаж. Тогда же елка оказалась под охраной правоохранителей.
После начала митинга протестующие взяли контроль над ней и начали украшать фотографиями, а также флагами. Впоследствии напротив елки сожгли чучело главы Департамента специальных задач, ответственного за разгон протестов, Звиада Харазишвили.
Мэр Каха Каладзе заявил, что новогоднюю елку обязательно украсят.
Известно, что сегодня люди снова выйдут на протест ориентировочно в 19:00.
Напомним, елку в Тбилиси начали устанавливать 8 декабря. В мэрии заявили, что будущие протесты "могут лишить детей праздника".
Также 7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.
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