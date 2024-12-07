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Зеленський зустрівся з президенткою Грузії — що обговорили

7 грудня 2024 19:15
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський зустрівся з Зурабішвілі та запевнив у підтримці
Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Грузії Саломе Зурабішвілі. Україна буде підтримувати Грузію у праві захистити свою незалежність.

Про це повідомив Володимир Зеленський в Telegram у суботу, 7 грудня.

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Як зазначив президент, Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який бореться за достойне майбутнє. Він зауважив, що важливо завжди поважати думку людей та не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну.

"Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія. Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі", — заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна буде координуватися з партнерами не тільки у Європі, аби системно відреагувати та надати допомогу народу Грузії в захисті свого права жити незалежно. 

Нагадаємо, Україна затвердила санкції проти частини грузинської влади, яка співпрацює з політикою Кремля. Зокрема, санкції проти глави владної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його спільників.

Мер Тбілісі Каха Каладзе зробив гучну заяву щодо українських санкцій. Він зауважив, що український президент "служить інтересам іншої країни".

Володимир Зеленський Грузія протести Саломе Зурабішвілі зустріч співпраця

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