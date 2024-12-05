Санкції проти частини грузинської влади — Зурабішвілі відреагувала на рішення

Саломе Зурабішвілі. Фото: Sky News

Президентка Грузії відреагувала на санкції України проти частини грузинської влади. Йдеться про політиків, які співпрацюють з Росією.

Про це Саломе Зурабішвілі написала в соцмережі X у четвер, 5 грудня.

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Реакція президентки Грузії на санкції

Саломе Зурабішвілі прокоментувала допис президента України Володимира Зеленського про введення санкцій проти Іванішвілі та його соратників. Це політики, які підтримують політику Кремля.

"Краще і не скажеш. Дякую, Володимире!", — написала президентка Грузії.

Реакція Саломе Зурабішвілі на санкції. Фото: скриншот

Вона також додала, що Росія намагається повернути собі контроль над Чорним морем. Загалом під обмеження, які ввела Україна, потрапили 19 осіб.

Нагадаємо, у проти 5 грудня у столиці Грузії вперше за тиждень масових протестів не зафіксували сутичок із поліцією або жорсткого розгону демонстрацій. Однак декого з демонстрантів все ж затримали.

Багато спортсменів висловили підтримку мітингам, які відбуваються у Грузії. Люди виступають проти рішення уряду призупинити до 2028 року переговори щодо вступу до Євросоюзу.