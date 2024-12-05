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Президент Грузии отреагировала на санкции, которые ввел Зеленский

5 декабря 2024 15:38
Ольга Антоновская - редактор
Санкции против части грузинских властей — Зурабишвили отреагировала на решение
Соломе Зурабишвили. Фото: Sky News
Ольга Антоновская - редактор

Президент Грузии отреагировала на санкции Украины против некоторых грузинских политиков. Речь идет о тех, кто сотрудничает с Россией.

Об этом Саломе Зурабишвили написала в соцсети X в четверг, 5 декабря.

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Саломе Зурабишвили прокомментировала сообщение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Иванишвили и его соратников. Речь идет о политиках, поддерживающих политику Кремля.

"Лучше и не скажешь. Спасибо, Владимир!", — написала президент Грузии.

Реакция на санкции
Реакция Саломе Зурабишвили на санкции. Фото: скриншот

Она также добавила, что Россия пытается вернуть контроль над Черным морем. В общей сложности под ограничения, которые ввела Украина, попали 19 человек.

Напомним, в ночь против 5 декабря в столице Грузии впервые за неделю массовых протестов не зафиксировали столкновений с полицией или жесткого разгона демонстраций. Однако некоторых из демонстрантов все же задержали.

Многие спортсмены выразили поддержку проходящим в Грузии митингам. Люди выступают против решения правительства приостановить до 2028 года переговоры по вступлению в Евросоюз.

Владимир Зеленский Европейский союз санкции Грузия протесты в Грузии

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