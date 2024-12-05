Санкции против части грузинских властей — Зурабишвили отреагировала на решение

Президент Грузии отреагировала на санкции, которые ввел Зеленский
Президент Грузии отреагировала на санкции Украины против некоторых грузинских политиков. Речь идет о тех, кто сотрудничает с Россией.
Об этом Саломе Зурабишвили написала в соцсети X в четверг, 5 декабря.
Реакция президента Грузии на санкции
Саломе Зурабишвили прокомментировала сообщение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Иванишвили и его соратников. Речь идет о политиках, поддерживающих политику Кремля.
"Лучше и не скажешь. Спасибо, Владимир!", — написала президент Грузии.
Она также добавила, что Россия пытается вернуть контроль над Черным морем. В общей сложности под ограничения, которые ввела Украина, попали 19 человек.
Напомним, в ночь против 5 декабря в столице Грузии впервые за неделю массовых протестов не зафиксировали столкновений с полицией или жесткого разгона демонстраций. Однако некоторых из демонстрантов все же задержали.
Многие спортсмены выразили поддержку проходящим в Грузии митингам. Люди выступают против решения правительства приостановить до 2028 года переговоры по вступлению в Евросоюз.
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