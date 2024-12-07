Зеленский встретился с Зурабишвили и заверил в поддержке

Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили. Украина будет поддерживать Грузию по праву защитить свою независимость.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 7 декабря.

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Он отметил, что Украина поддерживает и солидарна с грузинским народом, который борется за достойное будущее. Он отметил, что важно всегда уважать мнение людей и не дать правительству Иванишвили сдать Путину страну.

"Это вопрос контроля над Черноморским регионом, который хочет установить Россия. Это угроза национальной безопасности всех в регионе и Европе", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина будет координироваться с партнерами и не только в Европе, чтобы системно отреагировать и помочь народу Грузии в защите своего права жить независимо.

Напомним, Украина утвердила санкции против части грузинских властей, которые сотрудничают с политикой Кремля. В частности, санкции против главы правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и его сообщников.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сделал громкое заявление по поводу украинских санкций. Он отметил, что украинский президент "служит интересам другой страны".