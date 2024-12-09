В Грузии участники акций протеста рассказали о своих планах и ожиданиях

Протесты в Грузии. Фото: Новини.LIVE

В столице Грузии Тбилиси в понедельник, 9 декабря, началась третья волна массовых акций протеста. Вместе с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз люди на улицах выражают свою поддержку Украине.

С протестующими пообщалась корреспондентка Новини.LIVE Мария Кагал.

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Один из участников акции выразил слова поддержки Украине, а Владимира Зеленского назвал настоящим рыцарем ХХІ века.

"Эти люди — Грузия, и она всегда рядом с великим украинским народом", — заявил мужчина.

Мужчина также подчеркнул, что Россия должна прекратить убивать невинных людей.

Другая участница акции подчеркнула, что протесты проходят 24/7. По ее словам, их цель — новые выборы власти, а также освобождение задержанных протестующих, которых уже более 400 человек.

Также один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Вашадзе заявил, что сейчас проходит российская спецоперация против грузинских интересов.

"Мы здесь, мы вместе с людьми. Они выходят на протесты непрерывно", — подчеркнул политик.

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси на проспекте Руставели установили новогоднюю елку. Участники протеста украсили ее флагами Европейского Союза, Грузии, Украины, Соединенных Штатов Америки, а также фотографиями пострадавших на митингах журналистов.

Также 7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.