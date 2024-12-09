В Грузии участники акций протеста рассказали о своих планах и ожиданиях

В Грузии участники акций протеста рассказали о своих ожиданиях
В столице Грузии Тбилиси в понедельник, 9 декабря, началась третья волна массовых акций протеста. Вместе с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз люди на улицах выражают свою поддержку Украине.
С протестующими пообщалась корреспондентка Новини.LIVE Мария Кагал.
Акции протеста в Тбилиси
Один из участников акции выразил слова поддержки Украине, а Владимира Зеленского назвал настоящим рыцарем ХХІ века.
"Эти люди — Грузия, и она всегда рядом с великим украинским народом", — заявил мужчина.
Мужчина также подчеркнул, что Россия должна прекратить убивать невинных людей.
Другая участница акции подчеркнула, что протесты проходят 24/7. По ее словам, их цель — новые выборы власти, а также освобождение задержанных протестующих, которых уже более 400 человек.
Также один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Вашадзе заявил, что сейчас проходит российская спецоперация против грузинских интересов.
"Мы здесь, мы вместе с людьми. Они выходят на протесты непрерывно", — подчеркнул политик.
Ранее мы сообщали, что в Тбилиси на проспекте Руставели установили новогоднюю елку. Участники протеста украсили ее флагами Европейского Союза, Грузии, Украины, Соединенных Штатов Америки, а также фотографиями пострадавших на митингах журналистов.
Также 7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.
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