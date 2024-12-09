Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Грузии участники акций протеста рассказали о своих ожиданиях arrow

В Грузии участники акций протеста рассказали о своих ожиданиях

9 декабря 2024 23:40
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Грузии участники акций протеста рассказали о своих планах и ожиданиях
Протесты в Грузии. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В столице Грузии Тбилиси в понедельник, 9 декабря, началась третья волна массовых акций протеста. Вместе с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз люди на улицах выражают свою поддержку Украине.

С протестующими пообщалась корреспондентка Новини.LIVE Мария Кагал.

Читайте также:

Акции протеста в Тбилиси

Один из участников акции выразил слова поддержки Украине, а Владимира Зеленского назвал настоящим рыцарем ХХІ века.

"Эти люди — Грузия, и она всегда рядом с великим украинским народом", — заявил мужчина.

Мужчина также подчеркнул, что Россия должна прекратить убивать невинных людей.

Другая участница акции подчеркнула, что протесты проходят 24/7. По ее словам, их цель — новые выборы власти, а также освобождение задержанных протестующих, которых уже более 400 человек.

Также один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Вашадзе заявил, что сейчас проходит российская спецоперация против грузинских интересов.

"Мы здесь, мы вместе с людьми. Они выходят на протесты непрерывно", — подчеркнул политик.

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси на проспекте Руставели установили новогоднюю елку. Участники протеста украсили ее флагами Европейского Союза, Грузии, Украины, Соединенных Штатов Америки, а также фотографиями пострадавших на митингах журналистов.

Также 7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.

Европейский союз Грузия протесты Украина Протесты в Грузии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:38 Футболист Черноморца сконфузился из-за украинского языка — видео

00:30 Перевод по месту жительства — основания

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

00:02 В ОП объяснили, как будет работать новая Контактная группа

9 декабря 2024

23:53 На елку возле парламента Грузии вывесили портреты оппозиционеров

23:40 В Грузии участники акций протеста рассказали о своих ожиданиях

23:14 Украинский спасатель среди лучших в беге на 100 км

23:08 Во Львове военный требовал увольнения со службы — что решил суд

22:45 В Киеве Укрзализныця запустит больше рейсов электрички

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

22:33 На Хмельнитчине ТЦК отказал в отсрочке мужчине — что решил суд

00:38 Футболист Черноморца сконфузился из-за украинского языка — видео

00:30 Перевод по месту жительства — основания

00:02 В ОП объяснили, как будет работать новая Контактная группа

9 декабря 2024

23:53 На елку возле парламента Грузии вывесили портреты оппозиционеров

23:40 В Грузии участники акций протеста рассказали о своих ожиданиях

23:14 Украинский спасатель среди лучших в беге на 100 км

23:08 Во Львове военный требовал увольнения со службы — что решил суд

22:45 В Киеве Укрзализныця запустит больше рейсов электрички

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

22:33 На Хмельнитчине ТЦК отказал в отсрочке мужчине — что решил суд

21:57 В Одессе военный в упор застрелил мужчину — как его наказал суд

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
Text

22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Text

08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам