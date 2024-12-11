Протесты в Грузии — что происходит на вторую неделю митингов

Какая ситуация в Грузии на вторую неделю протестов — прямой эфиh
В Грузии продолжаются протесты. Тысячи людей, поддерживающих европейский путь страны, вышли на митинги. Ситуация в стране обостряется.
Об этом сообщают СМИ в среду, 11 декабря.
Что сейчас происходит в Грузии
На 14 день протестов ситуация в стране не стихает, а с точностью до наоборот. Сами же грузины опасаются того, что Россия после потери Сирии может обратить более активное внимание, в том числе и в военном плане, на Грузию.
В течение двух недель во время митингов происходили массовые нападения на активистов, избиения. На протесты свезли так называемых "титушек". В то же время власти заявляют, что протестующие сами на себя напали для дискредитации.
В Тбилиси находится корреспондентка Новини.LIVE. По ее словам, сейчас люди собрались под парламентом с плакатами.
Напомним, демонстрантов в Грузии ради запугивания активно атакуют нанятые властями молодые люди спортивной внешности. В Украине таких людей еще со времен Революции Достоинства окрестили "титушками".
Участники акций протеста в Грузии рассказали о своих ожиданиях. Вместе с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз, люди на улицах выражают свою поддержку Украине.
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