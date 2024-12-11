Протесты в Грузии — что происходит на вторую неделю митингов

Протестующие с плакатами в Грузии. Фото: Новини.LIVE

В Грузии продолжаются протесты. Тысячи людей, поддерживающих европейский путь страны, вышли на митинги. Ситуация в стране обостряется.

Об этом сообщают СМИ в среду, 11 декабря.

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На 14 день протестов ситуация в стране не стихает, а с точностью до наоборот. Сами же грузины опасаются того, что Россия после потери Сирии может обратить более активное внимание, в том числе и в военном плане, на Грузию.

Активистка с плакатом. Фото: Новини.LIVE

В течение двух недель во время митингов происходили массовые нападения на активистов, избиения. На протесты свезли так называемых "титушек". В то же время власти заявляют, что протестующие сами на себя напали для дискредитации.

Плакаты в Тбилиси с фотографиями избитых активистов. Фото: Новини.LIVE

В Тбилиси находится корреспондентка Новини.LIVE. По ее словам, сейчас люди собрались под парламентом с плакатами.

Митингующие в Грузии. Фото: Новини.LIVE

Напомним, демонстрантов в Грузии ради запугивания активно атакуют нанятые властями молодые люди спортивной внешности. В Украине таких людей еще со времен Революции Достоинства окрестили "титушками".

Участники акций протеста в Грузии рассказали о своих ожиданиях. Вместе с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз, люди на улицах выражают свою поддержку Украине.