Протесты в Грузии — к акции присоединились работники государственного сектора

Протест в Тбилиси. Фото: t.me/vol202Bot

Минувшей ночью к протестам у парламента Грузии, которые продолжаются уже вторую неделю, присоединились работники государственного сектора. Они не согласны с текущей ситуацией в стране, выступают против запугиваний со стороны властей.

Об этом пишет InterPressNews.

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Почему к протесту присоединились госслужащие

Госслужащие вышли на проевропейский протест в Тбилиси в ночь на 12 декабря, выражая несогласие с текущей ситуацией в стране и с проблемами в публичном секторе.

Сотрудник мэрии грузинской столицы Гига Сопромадзе заявил, что есть две причины для протеста: приостановка до конца 2028 года движения в ЕС и реакция на формы устрашения.

"Мы — люди, занятые на публичной службе, и цель нашего шествия — донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. В то же время призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм запугивания, которых в последнее время было много", — сказал Сопроводе.

Напомним, в Грузии продолжаются протесты с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз. Тысячи человек вышли на митинги.

Между тем, демонстрантов для запугивания активно атакуют нанятые властями молодые люди спортивной внешности. В Украине таких людей еще со времен Революции Достоинства окрестили "титушками".