Протести у Тбілісі - що відомо зараз 12 грудня

Протест у Тбілісі. Фото: t.me/vol202Bot

У Тбілісі, Грузія, у четвер, 12 грудня, тисячі людей вийшли на протести під стінами парламенту. Так громадяни захищають своє право на європейську інтеграцію.

Про це в ексклюзивному матеріалі повідомляє редакція Новини.LIVE.

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Як повідомляють наші кореспонденти, демонстранти вимагають змін, однак силовики застосовують водомети та спецзасоби для розгону.

Крім того, черговий пік протесту, за даними Interpressnews, очікується ближче до суботи, 14 грудня. Саме тоді в парламенті заплановані вибори нового президента.

Як відомо, 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

Після цього в Тбілісі люди вийшли на масовий протест проти дій уряду. Силовики тепер намагаються розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Згодом чотири опозиційні політсили Грузії, котрі подолали прохідний бар’єр на парламентських виборах опублікували спільну заяву.

Нагадаємо, у Грузії тривають протести із вимогами відновити курс на інтеграцію до Європейського Союзу. Тисячі людей вийшли на мітинги.

Тим часом демонстрантів задля залякування активно атакують найняті владою молодики спортивної зовнішності. В Україні таких людей ще з часів Революції Гідності охрестили "тітушками".