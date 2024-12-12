Протесты в Тбилиси – что известно сейчас 12 декабря

Протест в Тбилиси. Фото: t.me/vol202Bot

В Тбилиси, Грузия, в четверг, 12 декабря, тысячи человек вышли на протесты под стенами парламента. Так граждане защищают свое право на европейскую интеграцию.

Об этом в эксклюзивном материале сообщает редакция Новини.LIVE.

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Как сообщают наши корреспонденты, демонстранты требуют перемен, однако силовики используют водометы и спецсредства для разгона.

Кроме того, очередной пик протеста, по данным Interpressnews, ожидается ближе к субботе, 14 декабря. В это время в парламенте запланированы выборы нового президента.

Как известно, 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

После этого в Тбилиси люди вышли на массовый протест против действий правительства. Силовики теперь пытаются разогнать митингующих, применяя водометы.

Впоследствии четыре оппозиционные политсилы Грузии, преодолевшие проходной барьер на парламентских выборах, опубликовали совместное заявление.

Напомним, в Грузии продолжаются протесты с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз. Тысячи людей вышли на митинги.

Между тем демонстрантов для запугивания активно атакуют нанятые властями молодые люди спортивной внешности. В Украине таких людей еще со времен Революции Достоинства окрестили "титушками".