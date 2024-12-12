Депутат Европарламента Луазо в Тбилиси прокомментировала ситуацию — видео

Протест в Грузии. Фото: Эхо Кавказа

В грузинской столице Тбилиси вечером в четверг, 12 декабря, продолжаются антиправительственные протесты. К митингу присоединилась член Европарламента Натали Луазо.

Об этом она рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Протесты в Грузии

Известно, что Луазо также приняла участие в протестах, где отметила, что Украина и Грузия — это не Россия.

"Потому что Грузия это Европа, как и Украина — это Европа. Это та же борьба", — отметила она.

Депутат Европарламента добавила, что в Грузии граждане требуют санкций против нарушителей демократии. В то же время Луазо поддерживает протестующих.

Напомним, оппозиционные силы в Грузии заявили, что не признают результаты предстоящих президентских выборов.

Также мы писали, что минувшей ночью к митингующим в Тбилиси присоединились работники государственного сектора.