Депутат Европарламента Луазо в Тбилиси прокомментировала ситуацию — видео

Депутат Европарламента на протесте в Тбилиси дала комментарий
В грузинской столице Тбилиси вечером в четверг, 12 декабря, продолжаются антиправительственные протесты. К митингу присоединилась член Европарламента Натали Луазо.
Об этом она рассказала в комментарии Новини.LIVE.
Протесты в Грузии
Известно, что Луазо также приняла участие в протестах, где отметила, что Украина и Грузия — это не Россия.
"Потому что Грузия это Европа, как и Украина — это Европа. Это та же борьба", — отметила она.
Депутат Европарламента добавила, что в Грузии граждане требуют санкций против нарушителей демократии. В то же время Луазо поддерживает протестующих.
Напомним, оппозиционные силы в Грузии заявили, что не признают результаты предстоящих президентских выборов.
Также мы писали, что минувшей ночью к митингующим в Тбилиси присоединились работники государственного сектора.
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