Опозиція у Грузії заявила про невизнання майбутніх виборів президента

Протест. Фото: Ехо Кавказу

У Грузії на суботу, 14 грудня, призначено проведення президентських виборів. Опозиційні сили вже заявили, що не визнають результатів майбутнього голосування.

Про це заявила "Коаліція за зміни" у X в четвер, 12 грудня.

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Вибори президента Грузії

"Ми не визнаємо так звані президентські вибори, призначені на 14 грудня так званим парламентом, захопленим Іванішвілі, який не має ні міжнародної, ні внутрішньої політичної легітимності", — йдеться у повідомленні.

Опозиція наголосила, що нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента, тому чинна президентка Саломе Зурабішвілі залишається головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах.

"Вихід з гострої політичної кризи, що виникла, є лише один — нові, вільні та чесні вибори. Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів та очікуємо на подальші ефективні та рішучі кроки", — додали там.

Скриншот допису Коаліції за зміни

Нагадаємо, біля парламенту Грузії вже другий тиждень тривають антиурядові протести. Минулої ночі до мітингарів приєдналися працівники державного сектору.

Сьогодні увечері силовики знову почали розганяти протести за допомогою водометів та спецзасобів.