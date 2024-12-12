Оппозиция в Грузии заявила о непризнании предстоящих выборов президента

Протест. Фото: Эхо Кавказа

В Грузии на субботу, 14 декабря, назначено проведение президентских выборов. Оппозиционные силы уже заявили, что не признают результаты предстоящего голосования.

Об этом заявила "Коалиция за перемены" в X в четверг, 12 декабря.

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Выборы президента Грузии

"Мы не признаем так называемые президентские выборы, назначенные на 14 декабря так называемым парламентом, захваченным Иванишвили, не имеющим ни международной, ни внутренней политической легитимности", — говорится в сообщении.

Оппозиция подчеркнула, что у нелегитимного парламента нет полномочий избирать президента, поэтому действующая президент Саломе Зурабишвили остается главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях.

"Выход из острого политического кризиса, который возник, есть только один — новые, свободные и честные выборы. Мы ценим поддержку наших международных партнеров и ожидаем дальнейших эффективных и решительных шагов", — добавили там.

Скриншот поста Коалиции за изменения

Напомним, возле парламента Грузии уже вторую неделю продолжаются антиправительственные протесты. Минувшей ночью к митингующим присоединились работники государственного сектора.

Сегодня вечером силовики снова начали разгонять протесты с помощью водометов и спецсредств.