Протести у Грузії — що там відбувається зараз

Протести в Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Протести в Грузії тривають. Проте, у Тбілісі вони стали значно спокійнішими". Тим часом грузини палко зустріли делегацію Європарламенту в країні.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Марія Кагал.

Читайте також:

Кореспондентка розповіла, що протести в Тбілісі стали значно спокійшими через санкції, які запровадили проти представників грузинської проросійської партії "Грузинська мрія". США ввели візові санкції, а також обірвали стратегічне співробітництво. Крім того, до обмежень проти Грузії приєднується ще кілька країн.

Тим часом опозиція не втручається в організацію протестів. Вони кажуть, що для них важливо, аби мітинги були "від людей, а не від представників влади".

Учора, 12 грудня, в Тбілісі прибула делегація Європарламенту, яку зустрічали сотні людей із прапорами ЄС та гаслами "Georgia — Europe". Протестувальники також вимагали більш рішучих санкцій, зокрема, проти "Грузинської мрії".

Нагадаємо, у Грузії висловили свою незгоду про майбутні результати президентських виборів, які планують провести цієї суботи, 14 грудня.

Також депутатка Європарламенту відповіла чому приїхала підтримати Грузію.