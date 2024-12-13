Протесты в Грузии — что там происходит сейчас

Протесты в Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Протесты в Грузии продолжаются. Тем не менее, в Тбилиси они стали более спокойными". Тем временем грузины горячо встретили делегацию Европарламента в стране.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Мария Кагал.

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Корреспондентка рассказала, что протесты в Тбилиси стали значительно спокойнее из-за санкций, введенных против представителей грузинской пророссийской партии "Грузинская мечта". США ввели визовые санкции, а также оборвали стратегическое сотрудничество. Кроме того, к ограничению против Грузии присоединяется еще несколько стран.

Между тем, оппозиция не вмешивается в организацию протестов. Они говорят, что для них важно, чтобы митинги были "от людей, а не от власти".

Вчера, 12 декабря, в Тбилиси прибыла делегация Европарламента, которую встречали сотни людей с флагами ЕС и лозунгами "Georgia - Europe". Протестующие также требовали более решительных санкций, в частности против "Грузинской мечты".

Напомним, в Грузии выразили свое несогласие о предстоящих результатах президентских выборов, которые планируют провести в эту субботу, 14 декабря.

Также депутат Европарламента ответила почему приехала поддержать Грузию.