Протесты в Грузии – что известно

Граждане Грузии. Фото: News Georgia/Дмитрий Зверев

Власти Грузии ввели штрафы более чем в 700 долларов за маски и пиротехнику, которые митингующие используют на акциях протеста. Такое решение принял грузинский парламент.

Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает News Georgia.

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Речь идет о том, что в окончательном третьем чтении грузинский парламент утвердил наказание для протестующих, согласно которому за ношение масок, использование пиротехники и лазеров предусмотрен штраф в 711 долларов.

Закрывать лицо масками на акциях протестов будет разрешено отдельным лицам в связи с профессиональной деятельностью. Список таких людей определит МВД Грузии.

Вместе с тем протестующим за маски, пиротехнику и лазеры будет грозить штраф в размере 711 долларов.

Кроме того, в Грузии посилили законом правила импорта и экспорта, а также продажи пиротехнической продукции.

Как заявил спикер парламента Шалвы Папуашвили, в ходе разработки указанных ограничений власти придерживались "лучших практик, существующих в Европе".

К слову, законопроект инициировали на фоне масштабных акций протеста, вызванных отказом руководящей партии "Грузинская мечта" от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Эти ограничения вступят в силу после подписания документов президентом Саломе Зурабишвили или через 10 дней после подписи спикера парламента.

Напомним, в Грузии выразили свое несогласие о предстоящих результатах президентских выборов, которые планируют провести в эту субботу, 14 декабря.

Также депутат Европарламента ответила почему приехала поддержать Грузию.