Протесты в Грузии – что известно

В Грузии ввели штрафы за маски и пиротехнику на акциях протеста
Власти Грузии ввели штрафы более чем в 700 долларов за маски и пиротехнику, которые митингующие используют на акциях протеста. Такое решение принял грузинский парламент.
Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает News Georgia.
Какие штрафы ввела Грузия
Речь идет о том, что в окончательном третьем чтении грузинский парламент утвердил наказание для протестующих, согласно которому за ношение масок, использование пиротехники и лазеров предусмотрен штраф в 711 долларов.
Закрывать лицо масками на акциях протестов будет разрешено отдельным лицам в связи с профессиональной деятельностью. Список таких людей определит МВД Грузии.
Вместе с тем протестующим за маски, пиротехнику и лазеры будет грозить штраф в размере 711 долларов.
Кроме того, в Грузии посилили законом правила импорта и экспорта, а также продажи пиротехнической продукции.
Как заявил спикер парламента Шалвы Папуашвили, в ходе разработки указанных ограничений власти придерживались "лучших практик, существующих в Европе".
К слову, законопроект инициировали на фоне масштабных акций протеста, вызванных отказом руководящей партии "Грузинская мечта" от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.
Эти ограничения вступят в силу после подписания документов президентом Саломе Зурабишвили или через 10 дней после подписи спикера парламента.
Напомним, в Грузии выразили свое несогласие о предстоящих результатах президентских выборов, которые планируют провести в эту субботу, 14 декабря.
Также депутат Европарламента ответила почему приехала поддержать Грузию.
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