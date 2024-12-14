У Грузії учасники мітингу пожартували з кандидата в президента

Мітингувальники під стінами парламенту в Тбілісі. Фото: Reuters

В Тбілісі тривають протести. Мітингувальники зібралися на проспекті Руставелі, що у центрі міста. Вони вирішили оригінальним способом пожартувати з виборів та кандидата у президенти.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

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Як повідомляють кореспонденти, учасникам акції роздали повітряні кульки із зображенням тварин зі словами, що це "парламент Бідзіни Іванішвілі".

Повітряні кульки. Фото: Эхо Кавказа

Крім того, деякі демонстранти почали грати у футбол прямо на проїжджій частині.

Це своєрідний меседж про те, що на виборах президента бере участь лише один кандидат і це Михайло Кавелашвілі, який є колишнім гравцем збірної та чемпіоном Швейцарії та Росії з футболу. Більш того, кандидат не має вищої освіти.

Інші учасники акції скандують "Кавелашвілі не мій президент" і показали "червоні картки", якими зазвичай у футболі прийнято сповіщати про дискваліфікацію з поля гри.

Нагадаємо, вранці, 14 грудня, під стінами парламенту в Тбілісі почали збиратися мітингарі. Вони висловили свою незгоду з проведенням виборів, які вважають нечесними.

Тим часом у Грузії ввели штрафи за використання масок та піротехніки на протестах.