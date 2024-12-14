У Грузії учасники мітингу пожартували з кандидата в президента

Протестувальники у Грузії оригінально висміяли вибори президента
В Тбілісі тривають протести. Мітингувальники зібралися на проспекті Руставелі, що у центрі міста. Вони вирішили оригінальним способом пожартувати з виборів та кандидата у президенти.
Про це повідомляє "Эхо Кавказа".
Протестувальники жартують з президента-футболіста
Як повідомляють кореспонденти, учасникам акції роздали повітряні кульки із зображенням тварин зі словами, що це "парламент Бідзіни Іванішвілі".
Крім того, деякі демонстранти почали грати у футбол прямо на проїжджій частині.
Це своєрідний меседж про те, що на виборах президента бере участь лише один кандидат і це Михайло Кавелашвілі, який є колишнім гравцем збірної та чемпіоном Швейцарії та Росії з футболу. Більш того, кандидат не має вищої освіти.
Інші учасники акції скандують "Кавелашвілі не мій президент" і показали "червоні картки", якими зазвичай у футболі прийнято сповіщати про дискваліфікацію з поля гри.
Нагадаємо, вранці, 14 грудня, під стінами парламенту в Тбілісі почали збиратися мітингарі. Вони висловили свою незгоду з проведенням виборів, які вважають нечесними.
Тим часом у Грузії ввели штрафи за використання масок та піротехніки на протестах.
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