В Грузии митингующие пошутили над кандидатом в президенты

Протестующие в Грузии оригинально высмеяли выборы президента
В Тбилиси продолжаются протесты. Митингующие собрались на проспекте Руставели в центре города. Они решили оригинальным способом пошутить над выборами и кандидатом в президенты.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .
Протестующие шутят над президентом-футболистом
Как сообщают корреспонденты, участникам акции раздали воздушные шарики с изображением животных со словами, что это "парламент Бидзины Иванишвили".
Кроме того, некоторые демонстранты стали играть в футбол прямо на проезжей части.
Это своеобразный месседж о том, что на выборах президента принимает участие только один кандидат, и это Михаил Кавелашвили, бывший игрок сборной и чемпион Швейцарии и России по футболу. Более того, у кандидата нет высшего образования.
Другие участники акции скандируют "Кавелашвили не мой президент" и показали "красные карточки", которыми обычно в футболе принято извещать о дисквалификации с поля игры.
Напомним, утром, 14 декабря, у стен парламента в Тбилиси начали собираться митингующие. Они выразили свое несогласие с проведением выборов, которые считаются нечестными.
Между тем, в Грузии ввели штрафы за использование масок и пиротехники на протестах.
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