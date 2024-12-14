В Грузии митингующие пошутили над кандидатом в президенты

Митингующие у стен парламента в Тбилиси. Фото: Reuters

В Тбилиси продолжаются протесты. Митингующие собрались на проспекте Руставели в центре города. Они решили оригинальным способом пошутить над выборами и кандидатом в президенты.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .

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Как сообщают корреспонденты, участникам акции раздали воздушные шарики с изображением животных со словами, что это "парламент Бидзины Иванишвили".

Воздушные шарики. Фото: Эхо Кавказа

Кроме того, некоторые демонстранты стали играть в футбол прямо на проезжей части.

Это своеобразный месседж о том, что на выборах президента принимает участие только один кандидат, и это Михаил Кавелашвили, бывший игрок сборной и чемпион Швейцарии и России по футболу. Более того, у кандидата нет высшего образования.

Другие участники акции скандируют "Кавелашвили не мой президент" и показали "красные карточки", которыми обычно в футболе принято извещать о дисквалификации с поля игры.

Напомним, утром, 14 декабря, у стен парламента в Тбилиси начали собираться митингующие. Они выразили свое несогласие с проведением выборов, которые считаются нечестными.

Между тем, в Грузии ввели штрафы за использование масок и пиротехники на протестах.