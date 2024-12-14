Вибори президента Грузії — біля парламенту зібралися мітингувальники

Протести у Грузії. Фото: Reuters

Біля будівлі парламенту в Тбілісі зібралися мітингувальники, які протестують проти нового формату виборів президента. Вони не згодні з тим, що на виборах представлений лише один кандидат, а також відсутністю прямого виборчого процесу.

Про це повідомляє News Georgia.

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Протести у Грузії

Голосування розпочнеться о 09:00 за місцевим часом і триватиме до 14:00. Відтепер жителі Грузії не голосують безпосередньо за главу держави — президента обирає колегія з 300 виборників. Також запроваджена з 2018 року нова система скоротила повноваження президента, але збільшила термін його правління до шести років.

Як повідомляє News Georgia, для того, щоб вибори вважалися такими, що відбулися, необхідна участь понад половини членів колегії. Щоб обрати кандидата у першому турі, потрібно отримати підтримку щонайменше 200 виборників (дві третини голосів).

Правляча партія "Грузинська мрія" заявила, що новим президентом стане Міхеїл Кавелашвілі — колишній футболіст та ексдепутат, який є єдиним кандидатом на пост.

Опозиція бойкотує вибори і наполягає, що чинною президенткою залишається Саломе Зурабішвілі. Крім того, участь у голосуванні відмовилися брати представники Верховної Ради Абхазії.

Мітингувальники та п'ятий президент Грузії Саломе Зурабішвілі продовжують заявляти, що не визнають результатів виборів. Подібні звернення вже лунають і від деяких західних політиків, які закликають міжнародну спільноту втрутитися.

У той час, як у парламенті відбувається голосування за кандидатуру Міхеїла Кавелашвілі, опозиційні сили планують провести акцію протесту на проспекті Руставелі.

Служба державної безпеки Грузії раніше заявила про можливі спроби зриву президентських виборів. За інформацією відомства, опозиція нібито планує організувати інциденти з людськими жертвами, щоб посилити протестні настрої та дестабілізувати ситуацію в країні.

Нагадаємо, у Грузії ввели штрафи за маски та піротехніку на акціях протесту.