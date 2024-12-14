Выборы президента Грузии — возле парламента собрались митингующие

Протесты в Грузии. Фото: Reuters

У здания парламента в Тбилиси собрались митингующие, протестующие против нового формата выборов президента. Они не согласны с тем, что на выборах представлен только один кандидат, а также, что отсутствует прямой избирательный процесс.

Об этом сообщает News Georgia.

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Протесты в Грузии

Голосование начнется в 09:00 по местному времени и продлится до 14:00. Теперь жители Грузии не голосуют непосредственно за главу государства — президента избирает коллегия из 300 избирателей. Введенная с 2018 года новая система сократила полномочия президента, но увеличила срок его правления до шести лет.

Как сообщает News Georgia, для того, чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо участие более половины членов коллегии. Чтобы выбрать кандидата в первом туре, необходимо получить поддержку не менее 200 избирателей (две трети голосов).

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что новым президентом станет Михеил Кавелашвили — бывший футболист и экс депутат, являющийся единственным кандидатом на пост.

Оппозиция бойкотирует выборы и настаивает, что действующей президентом остается Саломе Зурабишвили. Кроме того, участие в голосовании отказались принимать представители Верховной Рады Абхазии.

Митингующие и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжают заявлять, что не признают результатов выборов. Подобные обращения уже раздаются и от некоторых западных политиков, призывающих международное сообщество вмешаться.

В то время как в парламенте проходит голосование за кандидатуру Михеила Кавелашвили, оппозиционные силы планируют провести акцию протеста на проспекте Руставели.

Служба государственной безопасности Грузии ранее заявила о возможных попытках срыва президентских выборов. По информации ведомства, оппозиция планирует организовать инциденты с человеческими жертвами, чтобы усилить протестные настроения и дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, в Грузии были введены штрафы за маски и пиротехнику на акциях протеста.