В Тбилиси протестующие не признали результаты выборов президента

Участники акций протеста в Грузии. Фото: Tbilisi life

Около здания грузинского парламента в Тбилиси участники акций протеста подожгли шашки с черным дымом. Таким образом они продемонстрировали свое несогласие с результатами выборов президента страны.

Видео с протестующими в Тбилиси распространилось по сети в субботу, 14 декабря.

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В Грузии протестующие не поддержали избрание пророссийского политика и бывшего футболиста Михаила Кавелашвили на пост президента страны. В знак несогласия они зажгли шашки с черным дымом.

Кавелашвили стал президентом из-за реформированной избирательной системы, согласно которой его избрали не народным голосованием, по решению коллегии избирателей. Ее члены отдали за Кавелашвили 224 голоса из 300. Оппозиция не приняла результаты выборов и считает их нелегитимными.

Действующий президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции, заявила, что это событие ни на что не влияет.

"Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", — заявила она.

В свою очередь, премьер-министр Иракли Кобахидзе выразил решительную поддержку новоизбранному президенту. Он убежден, что этому человеку удастся сплотить грузин.

"Избрание Михаила Кавелашвили внесет значительный вклад в укрепление государственности Грузии и нашего суверенитета, а также будет способствовать снижению радикализма и поляризации в стране", — отметил премьер.

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси продолжаются протесты. Митингующие собрались на проспекте Руставели в центре города. Они решили оригинальным способом пошутить над выборами и кандидатом в президенты.

Вместе с тем в Грузии ввели штрафы за использование масок и пиротехники на протестах.