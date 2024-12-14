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В Грузії обрали нового президента — що про нього відомо

14 грудня 2024 13:35
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Грузії президентом обрали колишнього футболіста
Міхаїл Кавелашвілі. Фото: Georgian Dream party
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Грузії обрали нового президента, яким став проросійський політик Міхаїл Кавелашвілі від партії "Грузинська мрія". Він отримав 224 голоси колегії виборців, один бюлетень було зіпсовано.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" у суботу, 14 грудня.

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Вперше президента Грузії обирала колегія виборців, а не самі громадяни країни. І у списку Кавелашвілі був лише одним кандидатом. Право бути присутніми на голосуванні мали лише виборники, члени ЦВК та уповноважені представники апарату парламенту. Журналістів було зовсім небагато.

Згідно із нововведеннями, щоб вибори вважалися такими, що відбулися, у них повинна була взяти участь більша частина членів колегії. Для обрання кандидата у першому турі необхідно не менше 2/3 голосів виборців, тобто 200.

Список депутатів від органів місцевого самоврядування, згідно із даними грузинської ЦВК, опозиційні партії не висували. Їхні 55 місць віддали "Грузинській мрії".

Таким чином, "Грузинська мрія" мала 211 представників у виборчій колегії: 89 із парламенту, 13 із Вищої ради Аджарії та 109 із муніципальних зборів.

Реакція Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового главу держави. Вона також вважає, що інавгурація не відбудеться, а її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Наразі під будівлею грузинського парламенту тривають протести.

Хто такий Кавелашвілі

Міхаїл Кавелашвілі є колишнім професійним футболістом і депутатом парламенту від лояльної до влади партії "Сила народу". Він став відомий як один з авторів "Закону про іноземний вплив", через який відбулися бурхливі протести та різко погіршилися відносини Грузії з країнами Заходу. Частина грузинського суспільства критикує кандидатуру Кавелашвілі також через те, що в нього немає вищої освіти.

Сам Кавелашвілі звинувачував опозицію в тому, що її нібито контролюють "конгресмени США", які бажають спровокувати революцію та "українізацію" Грузії.

Політичний аналітик Гела Васадзе зазначає, що Кавелашвілі є не обраним президентом, а призначенцем. Він також висловив переконання, що на сьогодні провести в країні повноцінні вибори неможливо.

Раніше ми повідомляли, що в Тбілісі тривають протести. Мітингувальники зібралися на проспекті Руставелі, що у центрі міста. Вони вирішили оригінальним способом пожартувати з виборів та кандидата у президенти.

Також ми писали, що у Грузії ввели штрафи за використання масок та піротехніки на протестах. 

вибори Грузія політики президент Протести у Грузії

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