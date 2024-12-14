В Грузии президентом избрали бывшего футболиста

Михаил Кавелашвили. Фото: Georgian Dream party

В Грузии избрали нового президента, которым стал пророссийский политик Михаил Кавелашвили от партии "Грузинская мечта". Он получил 224 голоса коллегии избирателей, один бюллетень был испорчен.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" в субботу, 14 декабря.

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В Грузии новый президент

Впервые президент Грузии выбирал коллегия избирателей, а не сами граждане страны. И в списке Кавелашвили был только одним кандидатом. Право на голосование имели только избиратели, члены ЦИК и уполномоченные представители аппарата парламента. Журналистов было совсем немного.

Согласно нововведениям, чтобы выборы считались состоявшимися, в них должна была принять участие большая часть членов коллегии. Для избрания кандидата в первом туре необходимо не менее 2/3 голосов избирателей, то есть 200.

Список депутатов от органов местного самоуправления, согласно данным грузинского ЦИК, оппозиционные партии не выдвигали. Их 55 мест отдали "Грузинской мечте".

Таким образом, "Грузинская мечта" имела 211 представителей в избирательной коллегии: 89 из парламента, 13 из Высшего совета Аджарии и 109 из муниципального собрания.

Реакция Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что нелегитимный парламент не сможет избрать нового главу государства. Она также считает, что инаугурация не состоится, а ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Под зданием грузинского парламента продолжаются протесты.

Кто такой Кавелашвили

Михаил Кавелашвили является бывшим профессиональным футболистом и депутатом парламента от лояльной власти партии "Сила народа". Он стал известен как один из авторов "Закона об иностранном влиянии", из-за которого произошли бурные протесты и резко ухудшились отношения Грузии со странами Запада. Часть грузинского общества критикует кандидатуру Кавелашвили также за то, что у него нет высшего образования.

Сам Кавелашвили обвинял оппозицию в том, что ее якобы контролируют "конгрессмены США", желающие спровоцировать революцию и "украинизацию" Грузии.

Политический аналитик Гела Васадзе отмечает, что Кавелашвили не избранный президент, а назначенец. Он также убежден, что на сегодняшний день провести в стране полноценные выборы невозможно.

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси продолжаются протесты . Митингующие собрались на проспекте Руставели в центре города. Они решили оригинальным способом пошутить над выборами и кандидатом в президенты.

Также мы писали, что в Грузии были введены штрафы за использование масок и пиротехники на протестах.