Зурабишвили выдвинула ультиматум Грузинской мечты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Цензор.НЕТ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выдвинула ультиматум "Грузинской мечте", согласно которому у правящей партии шесть дней на объявление новых парламентских выборов. Это требование будет оставаться в силе до инаугурации Михеила Кавелашвили.

Об этом сообщает грузинский канал 1TV.ge.

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Отмечается, что ультиматум Саломе Зурабишвили будет действовать до 29 декабря. Именно в этот день назначена инаугурация Михеила Кавелашвили, новоизбранного президента Грузии.

"Пусть Иванишвили придет во дворец, поскольку он руководит всем. Я готова. Сядем и подумаем, как следует назначить выборы. Дата выборов должна быть согласована до 29 декабря", — сказала Зурабишвили, выступая на митинге на проспекте Руставели.

Президент также добавила, что будет оставаться на должности до новых выборов, несмотря на угрозы тюрьмой от премьер-министра.

"Я остаюсь верной стране, верной конституции, которой я принесла присягу 6 лет назад. Эта конституция, которую растоптали, выстояла, как устоит и сама Грузия", — отметила Зурабишвили.

Ранее мы писали, что в Тбилиси активисты снова вышли на протест. Они собираются возле парламента .

Напомним, в Грузии был избран новый президент . Им стал Михеил Кавелашвили, бывший футболист.