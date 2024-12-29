Саломе Зурабишвили объявила, что добровольно покинет пост президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: News Georgia

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что добровольно покинет свой пост и оставит президентский дворец. После этого она вышла к людям, которые собрались на улице, чтобы ее поддержать.

Об этом пишет News Georgia.

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Зурабишвили заявила, что добровольно уйдет со своего поста и покинет президентский дворец. Она подчеркнула, что "забирает с собой легитимность" и назвала инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили "пародией".

"Я ухожу отсюда и забираю с собой легитимность", — сказала политик.

Зурабишвили сделала свое заявление у дворца Орбелиани, появившись в том же бело-красном костюме, в котором шесть лет назад проходила ее собственная инаугурация. После этого она вышла к людям, собравшимся у дворца.

В то же время, на церемонии инаугурации Михаил Кавелашвили уже принес присягу, пообещав защищать Конституцию Грузии, а также обеспечивать независимость, территориальную целостность и неделимость страны.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выдвинула ультиматум "Грузинской мечте‎", согласно которому правящая партия должна была объявить новые парламентские выборы.

Напомним, в Грузии был избран новый президент. Им стал Михеил Кавелашвили, бывший футболист.