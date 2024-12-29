Саломе Зурабишвили объявила, что добровольно покинет пост президента Грузии

Зурабишвили заявила, что уходит с поста президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что добровольно покинет свой пост и оставит президентский дворец. После этого она вышла к людям, которые собрались на улице, чтобы ее поддержать.
Об этом пишет News Georgia.
В Грузии новый президент
Зурабишвили заявила, что добровольно уйдет со своего поста и покинет президентский дворец. Она подчеркнула, что "забирает с собой легитимность" и назвала инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили "пародией".
"Я ухожу отсюда и забираю с собой легитимность", — сказала политик.
Зурабишвили сделала свое заявление у дворца Орбелиани, появившись в том же бело-красном костюме, в котором шесть лет назад проходила ее собственная инаугурация. После этого она вышла к людям, собравшимся у дворца.
В то же время, на церемонии инаугурации Михаил Кавелашвили уже принес присягу, пообещав защищать Конституцию Грузии, а также обеспечивать независимость, территориальную целостность и неделимость страны.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выдвинула ультиматум "Грузинской мечте", согласно которому правящая партия должна была объявить новые парламентские выборы.
Напомним, в Грузии был избран новый президент. Им стал Михеил Кавелашвили, бывший футболист.
Читайте Новини.LIVE!