Протесты в Грузии 29 декабря — в Тбилиси силовики начали силой разгонять людей

Акция протеста в Тбилиси. Фото: Ехо Кавказу

В Тбилиси у здания парламента вспыхнули массовые протесты после инаугурации нового президента Грузии Михеила Кавелашвили. Уже есть задержанные.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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После инаугурации Кавелашвили люди стали выходить на акцию протеста. Демонстранты обвинили правящую партию "Грузинская мечта" в сотрудничестве с Ираном и террористическими организациями из-за недавних визитов премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Тегеран.

Демонстранты обвинили правящую партию "Грузинская мечта" в сотрудничестве с Ираном.

Фото: Эхо Кавказа

На плакатах протестующих изображены Кавелашвили, Кобахидзе и бывший премьер-министр, миллиардер Бидзина Иванишвили, которого оппозиция считает главным лидером страны в тени. Одна из надписей на флаге содержала фразу: "Привет, раб", что стало лозунгом протеста.

На плакатах протестующих изображены так называемые лидеры Грузии. Фото: Эхо Кавказа

Напряжение возле парламента возросло, когда силовики начали задерживать активистов. Правоохранители также открыли автомобильное движение по проспекту Руставели, пытаясь разогнать протестующих.

Ранее Саломе Зурабишвили объявила, что добровольно покинет свой пост и президентский дворец. После этого она вышла к людям, которые собрались на улице, чтобы ее поддержать.

Напомним, в Грузии был избран новый президент. Им стал Михеил Кавелашвили, бывший футболист.