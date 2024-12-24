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У столиці Єгипту спалахнули масові протести — в чому причина

24 грудня 2024 08:33
Ольга Антоновська - редактор
Акції протесту в Каїрі — сотні єгиптян вийшли на мітинги
Акція протесту в Єгипті. Фото ілюстративне: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

У Єгипті люди вийшли на масові протести. Активісти виступають проти політики президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Сотні людей вийшли на акції протесту в Каїрі в Єгипті. Мітингувальники висловлюють невдоволення політикою влади, погіршенням економічної ситуації, придушенням громадянських свобод та зростанням корупції.

Протестувальники скандують популярну революційну пісню. Крім того, люди вигукують гасла, які засуджують політику президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Про протести в Каїрі повідомив і американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт. Він зазначив, що мітинги почались після того, як міністр закордонних справ Єгипту провів телефонну розмову зі своїм російським колегою, наголосивши на необхідності активізації політичних консультацій на міністерському рівні.

Нагадаємо, на площі Свободи в Братиславі сотні людей вийшли на акцію протесту. Причиною цьому стала поїздка прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, де той зустрівся з Володимиром Путіним.

Біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі учасники акцій протесту підпалили шашки з чорним димом. Так вони продемонстрували свою незгоду з результатами виборів президента країни.

мітинг протести Єгипет акція політики влада

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