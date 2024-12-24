Акции протеста в Каире — сотни египтян вышли на митинги

Акция протеста в Египте. Фото иллюстративный: Reuters

В Египте люди вышли на массовые протесты. Активисты выступают против политики президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ.

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Сотни людей вышли на акции протеста в Каире в Египте. Митингующие выражают недовольство политикой власти, ухудшением экономической ситуации, подавлением гражданских свобод и ростом коррупции.

Протестующие скандируют популярную революционную песню. Кроме того, люди выкрикивают лозунги, осуждающие политику президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

О протестах в Каире сообщил и американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт. Он отметил, что митинги начались после того, как министр иностранных дел Египта провел телефонный разговор со своим российским коллегой, отметив необходимость активизации политических консультаций на министерском уровне.

🔥🔥🔥 A den after “Egyptian Foreign Minister Hell a phone call with his Russian counterpart, emphasizing need to intensify political consultations at ministerial level…”



Масс anti-government протестов должен быть в Египетской capital Cairo. pic.twitter.com/wmvI6zjcxX — Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 23, 2024

Напомним, на площади Свободы в Братиславе сотни людей вышли на акцию протеста. Причиной тому стала поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, где тот встретился с Владимиром Путиным.

У здания грузинского парламента в Тбилиси участники акций протеста подожгли шашки с черным дымом. Так они показали свое несогласие с результатами выборов президента страны.