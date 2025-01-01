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В Сербии студенты вышли на протест в новогоднюю ночь — видео

1 января 2025 08:35
Карина Приходько - Редактор
Протесты в Белграде — тысячи студентов провели митинги в новогоднюю ночь
Студенты на митинге в Беграде (Сербия). Фото: RFE/RL
Карина Приходько - Редактор

Тысячи студентов в Белграде (Сербия) в новогоднюю ночь вышли на митинг, перекрыв движение от здания парламента до Студенческой площади. Они требуют обнародования полной документации о трагедии в Нови-Саде в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Журналисты рассказали, что кроме Белграда, такие же акции протеста прошли еще в трех университетских центрах страны: Нови-Саде, Нише и Крагуеваце.

На призыв студентов к шествию в Белграде присоединились тысячи граждан, также они приняли участие в акции "15 минут молчания". Так, участники хотели встретить Новый год на Студенческой площади молча и с поднятыми мобильными телефонами, где включены фонарики. Таким образом участники отдали дань уважения жертвам трагедии в Нови-Саде.

Отмечается, что главное требование протестующих — обнародование полной документации о трагедии, которая в ноябре 2024 года произошла в Нови-Саде и погибли 15 человек из-за падения навеса реконструированного здания железнодорожного вокзала.

"Бетонный навес здания вокзала обрушился только через несколько месяцев после торжественного открытия — после трехлетней реконструкции и заявлений чиновников, которое было осуществлено по самым высоким европейским стандартам", — говорится в материале.

Напомним, 29 декабря в Тбилиси у здания парламента вспыхнули массовые протесты после инаугурации нового президента Грузии Михеила Кавелашвили.

Также мы писали, что 24 декабря на массовые протесты вышли люди в Египте. Активисты выступают против политики президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

авария студенты Сербия протесты Новый год

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