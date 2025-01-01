ДТП у Новому Орлеані — автівка в'їхала у натовп

У Новому Орлеані автівка в'їхала у натовп — є загиблі
В американському штаті Новий Орлеан водій легковика на швидкості в'їхав у натовп. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих та 30 поранених.
Про це пише CNN.
Масштабна ДТП у Новому Орлеані
Видання повідомляє, що аварія трапилася у Французькому кварталі, де розташована Бурбон-стріт. Під час новорічних свят там перебувало багато людей, адже там відбувався концерт просто неба. Туди в натовп на швидкості в'їхав легковик.
"Наразі є 30 поранених пацієнтів, які були доставлені NOEMS (Служба екстреної медичної допомоги Нового Орлеана), і десять загиблих. Партнери з громадської безпеки реагують на місці події. Оновлення будуть надходити в міру їх надходження", — повідомило міське агентство з питань готовності до стихійних лих NOLA Ready.
Водночас губернатор Луїзіани Джефф Лендрі назвав смертельний інцидент на Бурбон-стріт "жахливим актом насильства" та попросив молитися за жертв.
Нагадаємо, у Катарі правоохоронці затримали водія, який грубо порушував правила дорожнього руху та виконував небезпечні маневри дрейфу на дорогах загального користування. Його вирішили покарати стратою автомобіля.
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