ДТП у Новому Орлеані — автівка в'їхала у натовп

Швидка на місці ДТП в Новому Орлеані. Фото: WVUE

В американському штаті Новий Орлеан водій легковика на швидкості в'їхав у натовп. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих та 30 поранених.

Про це пише CNN.

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Видання повідомляє, що аварія трапилася у Французькому кварталі, де розташована Бурбон-стріт. Під час новорічних свят там перебувало багато людей, адже там відбувався концерт просто неба. Туди в натовп на швидкості в'їхав легковик.

"Наразі є 30 поранених пацієнтів, які були доставлені NOEMS (Служба екстреної медичної допомоги Нового Орлеана), і десять загиблих. Партнери з громадської безпеки реагують на місці події. Оновлення будуть надходити в міру їх надходження", — повідомило міське агентство з питань готовності до стихійних лих NOLA Ready.

Водночас губернатор Луїзіани Джефф Лендрі назвав смертельний інцидент на Бурбон-стріт "жахливим актом насильства" та попросив молитися за жертв.

Нагадаємо, у Катарі правоохоронці затримали водія, який грубо порушував правила дорожнього руху та виконував небезпечні маневри дрейфу на дорогах загального користування. Його вирішили покарати стратою автомобіля.

Також відомо, в яких місцях водії авто мають законне право не користуватися паском безпеки під час керування.