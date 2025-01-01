ДТП в Новом Орлеане — автомобиль въехал в толпу

Скорая на месте ДТП в Новом Орлеане. Фото: WVUE

В американском штате Новый Орлеан водитель легковушки на скорости въехал в толпу. На сегодня известно о десяти погибших и 30 раненых.

Об этом пишет CNN.

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Издание сообщает, что авария произошла во Французском квартале, где расположен Бурбон-стрит. Во время новогодних праздников там находилось много людей, ведь там проходил концерт под открытым небом. Туда в толпу на скорости въехал легковой автомобиль.

"Сейчас есть 30 раненых пациентов, доставленных NOEMS (Служба экстренной медицинской помощи Нового Орлеана), и десять погибших. Партнеры по общественной безопасности реагируют на месте происшествия. Обновления будут поступать по мере их поступления", — сообщило городское агентство по вопросам готовности к стихийных бедствий NOLA Ready.

В то же время губернатор Луизианы Джефф Лэндри назвал смертельный инцидент на Бурбон-стрит "ужасным актом насилия" и попросил молиться за жертв.

Напомним, в Катаре правоохранители задержали водителя, который грубо нарушал правила дорожного движения и выполнял опасные маневры дрейфа на дорогах общего пользования. Его решили наказать казнью автомобиля.

Также известно, в каких местах водители авто имеют законное право не пользоваться поясом безопасности во время вождения.