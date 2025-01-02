Стрельба в Нью-Йорке 2 января — есть пострадавшие

Полиция на месте стрельбы. Фото: New York Post

Возле ночного клуба в Нью-Йорке (США) произошла массовая стрельба, в результате которой ранены, по меньшей мере, десять человек. Подозреваемые в преступлении еще находятся на свободе.

Об этом сообщает The New York Post и Daily Mail.

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Как известно, инцидент произошел поздно вечером в 23:20 (в 06:00 по киевскому времени) у ночного клуба Amazura. По данным полиции, в результате стрельбы по меньшей мере десять человек ранены, трое из них обратились в местную больницу, еще несколько госпитализированы, но никто из них не в критическом состоянии.

По версии СМИ, в то время, как произошла стрельба, в этом клубе проходила закрытая вечеринка, организованная в память о члене банды, убитом в октябре прошлого года. Его день рождения совпал с Новым годом.

#BREAKING



Номер готовой работы 13 теперь в Амазуре nightclub в Queens, NYC. 3 люди являются critically injured.



Police є searching для Grey Infiniti with NJ plates



Это не первый стрельба в клубе.. Это было кратковременно, прежде чем бороться в клубе. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih — Brian's Breaking News and Intel (@intelFromBrian) January 2, 2025

Когда у входа собралось около 80 человек, к толпе подошли двое или трое подозреваемых и открыли огонь.

В настоящее время на месте работает полиция. Отмечается, что подозреваемые до сих пор находятся на свободе.

Напомним, недавно в американском штате Новый Орлеан водитель легковушки на скорости въехал в толпу. На сегодня известно о 10 погибших и 30 раненых.

Также мы писали, что в Германии из-за новогодних салютов погибли люди. Кроме того, в Берлине арестовали более 300 человек.