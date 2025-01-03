Теракт в Новом Орлеане - ФБР предупредила о возможности новых масштабных нападений в США

Правоохранители работают на месте теракта в США. Иллюстративное фото: Michael Democker

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США разослали 18 000 бюллетеней правоохранителям, предупреждая о потенциальных атаках, похожих на таран и стрельбу в Новом Орлеане. Служащих призывают быть бдительными из-за растущей угрозы использования транспортных средств в качестве оружия для массовых нападений.

Об этом пишет ABC News.

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В специальном бюллетене ФБР отмечается, что террористическая организация ИГИЛ активно пропагандирует таранные атаки с 2014 года. Нападавший в Новом Орлеане, Шамсуд-Дин Джаббар, присягнул на верность "Исламскому государству" перед совершением преступления.

Бюллетень предупреждает, что после тарана злоумышленники могут продолжать нападения, используя холодное оружие, огнестрельное оружие или взрывные устройства. Такие атаки не требуют значительной подготовки, что делает их особенно опасными.

ФБР призывает правоохранительные органы обращать внимание на признаки подготовки к возможным нападениям, в частности, речь идет о поддельных документах, наблюдении за объектами, аренде транспортных средств или призывах к насилию в Интернете.

Разведка в Нью-Йорке зафиксировала случаи празднования нападения сторонниками ИГИЛ в сети. В связи с этим правоохранители подчеркивают необходимость установления физических барьеров, чтобы обезопасить массовые мероприятия и улицы от подобных угроз.

Напомним, 1 января в американском штате Новый Орлеан водитель легковушки на скорости въехал в толпу. Было известно о десятке погибших и раненых.

Позже возле ночного клуба в Нью-Йорке произошла массовая стрельба, в результате которой ранены по меньшей мере десять человек. Подозреваемые в преступлении еще находятся на свободе.