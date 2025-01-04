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Зеленский поздравил спикера Палаты представителей с переизбранием

4 января 2025 11:47
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский поздравил Майка Джонсона с переизбранием
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майка Джонсона с повторным избранием на должность спикера Палаты представителей. Также глава государства обратился к участникам 119-го созыва Конгресса Соединенных Штатов в связи с началом законодательной сессии.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Х в субботу, 4 января.

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"Поздравляем 119-й созыв Конгресса США с началом первой законодательной сессии, а также Майка Джонсона — с избранием на должность спикера Палаты представителей. Двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны Конгресса США позволила Украине спасти тысячи жизней и не допустить захвата многих городов российскими оккупантами", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что крайне важно, чтобы все конгрессмены оставались непоколебимыми и объединились для защиты человеческих и демократических ценностей.

"Вместе со всеми друзьями свободы в Конгрессе мы показали, что мужество украинского народа в сочетании с американским лидерством может эффективно сдерживать российскую агрессию", — подчеркнул президент.

По словам президента, для глобальной стабильности крайне важно, чтобы будущие решения Палаты представителей могли сыграть важную роль в достижении реального и прочного мира.

"Украинский народ глубоко благодарен Конгрессу и американскому народу, представителем которого он является, за неизменную поддержку. Желаю спикеру Джонсону успехов в его чрезвычайно важной работе. Пусть Господь помогает вам в вашей службе", — резюмировал глава государства.

Напомним, Майка Джонсона переизбрали на должность спикера Палаты представителей США. Республиканца избрали со второй попытки и с минимальным количеством голосов.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве обороны Соединенных Штатов рассказали, смогут ли доставить все оружие из новых пакетов помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, о которых было объявлено несколько дней назад.

Владимир Зеленский США Украина війна Палата представителей США

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