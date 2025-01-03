Майк Джонсон знову став спікером Палати представників США

Майк Джонсон. Фото: Reuters

Майка Джонсона переобрали на посаду спікера Палати представників США. Республіканця обрали з другої спроби та з мінімальною кількістю голосів.

Про це повідомляє CNN у п'ятницю, 3 січня.

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Майк Джонсон набрав 218 із 434 голосів, тобто за нього проголосували всі конгресмени-республіканці без виключення. Основні противники Республіканської партії в останню хвилину змінили свої голоси.

"Хоча Джонсон залишиться за молотком, він зіткнеться з великим викликом у Конгресі з найменшою більшістю в Палаті за майже 100 років", — зазначає видання.

Затримка з призначенням спікера могла призвести до паузи з інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа. Це пов'язано, оскільки рішення колегії виборників спочатку мало бути затверджено на засіданні Палати представників 6 січня. Без спікера засідання не могло відбутися.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який вдруге переміг на президентських виборах США, хоче зустрітися з американцями напередодні своєї інавгурації. Стало відомо, де та коли відбудеться масштабний мітинг.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що злочинець, який спонсорується державою в Китаї, зламав ресурси Міністерства фінансів США. Він отримав доступ до робочих станцій держслужбовців та несекретних документів.