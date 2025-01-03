Майк Джонсон снова стал спикером Палаты представителей США

Майк Джонсон. Фото: Reuters

Майка Джонсона переизбрали на должность спикера Палаты представителей США. Республиканца избрали со второй попытки и с минимальным количеством голосов.

Об этом сообщает CNN в пятницу, 3 января.

Читайте также:

Джонсон снова стал спикером Палаты представителей США

Майк Джонсон набрал 218 из 434 голосов, то есть за него проголосовали все конгрессмены-республиканцы без исключения. Основные противники Республиканской партии в последнюю минуту изменили свои голоса.

"Хотя Джонсон останется за молотком, он столкнется с большим вызовом в Конгрессе с наименьшим большинством в Палате за почти 100 лет", — отмечает издание.

Задержка с назначением спикера могла привести к паузе с инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. Это связано, поскольку решение коллегии выборщиков изначально должно было быть утверждено на заседании Палаты представителей 6 января. Без спикера заседание не могло состояться.

Напомним, Дональд Трамп, который во второй раз победил на президентских выборах США, хочет встретиться с американцами накануне своей инаугурации. Стало известно, где и когда состоится масштабный митинг.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что преступник, спонсируемый государством в Китае, взломал ресурсы Министерства финансов США. Он получил доступ к рабочим станциям госслужащих и несекретным документам.