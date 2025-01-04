Партнери мають надати більше ППО Україні — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україні необхідно посилити протиповітряну оборону, аби відбивати обстріли ворога. Це питання невдовзі будуть обговорювати на черговому засіданні "Рамштайн".

Про це у зверненні заявив глава держави Володимир Зеленський у суботу, 4 січня.

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Як зазначив Президент, наразі Україна готується до засідання "Рамштайн". Зустріч відбудеться вже наступного тижня.

"Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати. Життя потребує захисту тут і зараз в Україні, і системи ППО мають для цього працювати", — зазначив Зеленський.

Він також подякував усім партнерам, які допомагають Україні захиститись від атак ворога. Президент наголосив, що російські обстріли напередодні зруйнували будинки на Чернігівщині та Сумщині, постраждали люди, тож важливо, щоб Україна могла захистити небо.

Прокоментував Володимир Зеленський і ситуацію на фронті. За його словами, найскладніша ситуація зараз на Покровському напрямку.

"Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей в штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта", — сказав глава держави.

Нагадаємо, росіяни завдали авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району. Внаслідок цього постраждали люди, серед них — двоє дітей.

Росіяни завдали по Чернігову ракетного удару балістикою. Внаслідок атаки ворога є загиблий та поранені.