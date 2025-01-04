Партнеры должны предоставить больше ПВО Украине — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, чтобы отбивать обстрелы врага. Этот вопрос вскоре будут обсуждать на очередном заседании "Рамштайн".

Об этом в обращении заявил глава государства Владимир Зеленский в субботу, 4 января.

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Как отметил Президент, сейчас Украина готовится к заседанию "Рамштайн". Встреча состоится уже на следующей неделе.

"Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать. Жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать", — отметил Зеленский.

Он также поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине защититься от атак врага. Президент подчеркнул, что российские обстрелы накануне разрушили дома на Черниговщине и Сумщине, пострадали люди, поэтому важно, чтобы Украина могла защитить небо.

Прокомментировал Владимир Зеленский и ситуацию на фронте. По его словам, самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении.

"Оккупант продолжает тратить безумное количество своих людей в штурмах. И я благодарю каждое наше подразделение, все наши бригады, которые защищают украинские позиции и обеспечивают уничтожение оккупанта", — сказал глава государства.

Напомним, россияне нанесли авиационный удар по Свесской общине Шосткинского района. Вследствие этого пострадали люди, среди них — двое детей.

Россияне нанесли по Чернигову ракетный удар баллистикой. В результате атаки врага есть погибший и раненые.